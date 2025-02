Paese e Lariana minacciati dalle piene . Al via i lavori per ammansire il torrente Pertus

Sono iniziati ieri i lavori di messa in sicurezza del corso del torrente Pertus che negli ultimi anni ha provocato più di un grattacapo in paese trascinando a valle fango e detriti che hanno invaso anche la statale Lariana, bloccando la principale via di collegamento tra Bellagio e Como. Grazie ai fondi del Pnrr ha preso il via il cantiere che per ora si concentrerà nell’area di Capovico.

"La chiusura totale della strada è invece prevista indicativamente dal 3 marzo al 7 aprile, salvo imprevisti - spiegano dal Comune - Come anticipato, saranno realizzati parcheggi provvisori in aree solitamente soggette a divieto di sosta, e la Protezione Civile sarà presente per offrire supporto ai cittadini. Siamo consapevoli dei disagi ma ricordiamo che l’opera è essenziale per garantire la messa in sicurezza della zona".

Tra gli interventi in programma anche la rimozione del vecchio ponte che sarà sostituito con un nuovo manufatto, in grado di sopportare anche le ondate di piena. Nei corsi del Pertus e del Girola, i due torrenti che attraversano il paese, sono state installate delle centraline. Il monitoraggio in tempo reale dei due torrenti oltre a rendere più sicuro il paese sarà utile anche agli automobilisti: si sta pensando infatti di collocare delle infografiche sulla strada per avvisare in caso di piena.