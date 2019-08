© Riproduzione riservata

Cantù, 9 agosto 2019 – Tre denunciati per stato di ebbrezza durante i controlli svolti dall’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo dei carabinieri di Cantù. Durante l’ultimo servizio, sono stati predisposti numerosi posti di controllo, procedendo all’identificazione di decine di persone: in tre casi i conducenti – due italiani e un marocchino - sono stati denunciati in quanto trovati alla guida sono un tasso alcolico variabile tra 1,58 e 1,62. Nello specifico, le pattuglia si trovavano a Orsenigo, Senna Comasco e Inverigo. Ai tre conducenti è stata immediatamente ritirata la patente di guida. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.