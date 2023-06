Operaio di 21 anni cade da impalcatura, trauma cranico, prognosi riservata

È caduto da un’impalcatura alta due metri, battendo la testa. L’infortunio è avvenuto ieri alle 8.30 a Valmorea, in un cantiere di via Papa Giovanni XXIII. Per motivi da ricostruire, l’operaio, un ragazzo di 21 anni di origine egiziana, domiciliato a Brescia e dipendente di una ditta di Milano, è caduto da un’altezza non eccessiva, ma finendo con la testa sul cemento, senza fare in tempo a ripararsi, rimediando un grave trauma cranico. Soccorso dal 118 e trasportato in elisoccorso al Circolo di Varese, in codice rosso, dovrà essere operato alla testa. I medici non ritengono che sia in pericolo di vita, ma la prognosi è riservata. Il personate di Ats Insubria sta ricostruendo le condizioni in cui è avvenuta la caduta.