Olgiate Comasco (Como), 8 maggio 2018 - La Guardia di finanza di Olgiate Comasco ha arrestato di un cittadino albanese e denunciato di un cittadino marocchino per i reati di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, oltre ad aver denunciato un cittadino italiano per aver favorito la permanenza illegale dei due al fine di trarne un ingiusto vantaggio economico.

Durante un servizio nel Comune di Olgiate Comasco, una pattuglia della locale compagnia ha controllato un'auto con a bordo il conducente di origine albanese e un passeggero di origine marocchina, di 36 e 37 anni. Già dai primi riscontri effettuati sul posto si è capito che i due non avevano permesso di soggiorno in Italia. Durante l'approfondimento del controllo è stato accertato che il cittadino albanese era già stato oggetto di espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera nel settembre del 2017: è stato arrestato quindi in flagranza di reato per l'illecito previsto dal Testo unico sull`Immigrazione sulla reiterazione dell'ingresso clandestino nel territorio dello

Stato, mentre il cittadino di origine marocchina è stato denunciato a piede libero. L'auto è stata sequestrata perchè non era assicurata.

Un cittadino italiano, residente nella provincia di Como, è stato denunciato perchè avrebbe favorito la permanenza illegale dei due, "affittando" una parte della propria casa e traendo un ingiusto profitto a causa della loro clandestinità.