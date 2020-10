Olgiate Comasco (Como), 6 ottobre 2020 - "Un uomo ricco di talenti, docente di lettere e storia particolarmente amato dai suoi studenti, e poi scrittore poliedrico a cui si devono saggi di argomento storico e filosofico, racconti, poesie e romanzi. In lui la passione politica e civile, connotata da autorevolezza e intransigenza sui valori in cui credeva, si associava sempre alla stima e al rispetto degli avversari. Ad Emilio, che in questa Aula è stato Consigliere per due legislature, dal 1980 al 1990, va il ricordo commosso del Consiglio regionale lombardo, che si unisce a sentimenti di vicinanza e cordoglio per la moglie e i familiari”.



Così il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi ha commemorato questa mattina all’inizio dei lavori assembleari l’ex Consigliere regionale Emilio Russo, comasco, professore, saggista, scrittore, giornalista e politico di lungo corso (Consigliere provinciale e regionale, Consigliere e Assessore comunale), scomparso a metà settembre all’età di 70 anni dopo una tragica caduta durante una passeggiata sui monti che sovrastano Lezzeno sopra il lago di Como. Dopo l’intervento del Presidente Fermi, ha preso la parola anche il Consigliere regionale comasco Angelo Orsenigo (PD) per tracciare un commosso e toccante ricordo di Emilio Russo.

Nato a Ronago e residente a Olgiate Comasco, Russo è stato un esponente di primo piano della sinistra comasca. Cattolico, una formazione giovanile nelle ACLI, nel 1975 si è iscritto al Partito Comunista Italiano, di cui è stato l’ultimo segretario provinciale di Como e il primo del PDS. Diversi gli incarichi politici: nei dieci anni da Consigliere regionale si è dedicato in particolare ai temi culturali, ma si è rivelato anche un grande esperto in materia contabile e finanziaria, tanto che sulle tematiche di bilancio, dal 2001 al 2005, ha collaborato con il Gruppo regionale della Lista Bonino. Il suo ultimo romanzo, dal titolo “Avvinta come l’edera”, è del 2019, un insolito giallo ambientato a Onagro (anagramma di Ronago), borgo immaginario che non a caso molto assomiglia al paese natio.