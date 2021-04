Olgiate Comasco (Como), 20 aprile 2021 - E' da tempo che l'Olgiatese è sotto scacco degli ungulati, responsabili della devastazione di prati e colture oltre che di diversi incidenti stradali, ma questa mattina un cinghiale dispettoso è andato addirittura a dare il buongiorno, si fa per dire, al sindaco Simone Moretti. “Alle 7 del mattino avevo un cinghiale che passeggiava amabilmente e indisturbato nel prato dietro casa – spiega il sindaco che oltre a dedicarsi alla politica è anche un imprenditore agricolo – La presenza di questi animali è quanto di più dannoso, pericoloso e molesto vi sia per le coltivazioni, oltre che per le persone”.

Proprio il giorno di Pasqua un ciclista di 54 anni residente in paese è finito all’ospedale di Varese dopo essere stato preso in pieno da un cinghiale in corsa lungo la provinciale per Tradate, l’animale oltre a travolgere lo sportivo gli ha letteralmente spezzato in due la sua bicicletta in carbonio. “Abbiamo i cacciatori selecontrollori dell’Atc Ambito Caccia dell’Olgiatese che da mesi aspettano solo un pezzo di carta aggiuntivo per avere la possibilità di abbatterli, spero che si riesca in questa titanica impresa – conclude Moretti - Comuni, sindaci, assessori e consiglieri regionali hanno portato all’attenzione del mondo intero, anche con l’ultima mozione approvata in consiglio comunale, la necessità di intervenire con un piano di abbattimento massivo che ristabilisca l’equilibrio naturale perduto da troppo tempo per la mancanza di un predatore naturale, uomo o lupo".