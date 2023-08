Oggi l’addio a Luigino, indagine sulle cause

Sarà celebrato oggi alle 16, nella chiesa Parrocchiale di San Provino a Dazio, il paese della Valtellina nel quale risiedeva con la moglie Graziella, il funerale dell’imprenditore edile in pensione Luigino Gusmeroli (padre di Paola, Lucia e Mario), 76 anni, originario di Tartano, che l’altra mattina ha perso la vita durante un’escursione a circa 2750 metri di quota sulle montagne della bresciana Valcamonica.

L’uomo, all’improvviso, è stato travolto da una scarica di pietre, in un’area non lontana da un rifugio alpino mentre era impegnato con altri 8 componenti della comitiva del Cai di Colico, fra cui la sorella Agnese, rimasta a sua volta ferita e ricoverata, fortunatamente, non in gravi condizioni all’ospedale bresciano di Esine. I militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Edolo cercheranno, anche attraverso le diverse testimonianze di chi ha partecipato alla tragica gita, di ricostruire la dinamica dell’incidente. Mi.Pu.