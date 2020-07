Como, 27 luglio 2020 - Sono stati destinati alle stazioni Cantù, Lomazzo, Cernobbio, Bellagio, Olgiate Comasco e Tremezzina, e accolti oggi al comando provinciale dei carabinieri di Como. Sono i sei marescialli neopromossi nel loro nuovo ruolo, e da poco giunti nella provincia lariana, che ieri hanno incontrato il comandante provinciale dell’Arma, Colonnello Ciro Trentin, per dare loro il benvenuto e raccogliere le loro prime impressioni. Sono cinque uomini e una donna, con un’età compresa tra i 22 e 29 anni, che provengono dal settimo corso triennale, anno accademico 2017/2020. Al termine del corso di studi specialistici, hanno conseguito la laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

I marescialli sono andati appunto a rinforzare gli organici delle sei stazioni, in base alle esigenze di organico e di assegnazione delle mansioni. "Ciò consentirà una ancora più efficace azione nel controllo del territorio – spiega il comando provinciale, nell’annunciare il loro arrivo – testimoniando l’attenzione dell’istituzione e del Comando Legione Carabinieri Lombardia nei confronti delle comunità della provincia di Como. Le nuove risorse rappresentano un rinnovato segnale di impegno a favore di una sicurezza sempre più visibile e presente".



