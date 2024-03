Nuova condanna a un anno per Riella

Una condanna a un anno di reclusione, per due evasioni dai domiciliari, per Massimo Riella, quarantanovenne di Gravedona. Si aggiunge ai 9 anni rimediati per la rapina commessa il 9 ottobre 2021 nell’abitazione di due anziani, e ai 4 di un anno fa per detenzione di armi clandestine e per l’evasione commessa a novembre 2021, quando i carabinieri si erano presentati a casa sua, dove era agli arresti domiciliari, per portarlo in carcere in aggravamento della misura cautelare.

Ieri mattina, il processo era per le due evasioni dai domiciliari avvenute il 26 ottobre e il 2 novembre 2021. In entrambi i casi, ha spiegato al giudice lo stesso Riella, "stavo facendo un lavoro di ristrutturazione di un tetto a Garzeno, e quando mi hanno messo ai domiciliari ho dovuto consegnare materiali e macchinari a chi stava ancora lavorando". Quindi il 26 ottobre era andato in un magazzino a un centinaio di metri da casa, ed era stato sorpreso dai carabinieri che lo avevano denunciato. Ma pochi giorni dopo si era allontanato ancora: "Non più di una ventina di minuti", ha aggiunto, anche questa volta atteso a casa dalla pattuglia. I militari avevano ottenuto un aggravamento, e la custodia in carcere, ma al momento di eseguire la misura, qualche giorno dopo, Riella si era gettato dalla finestra della cucina, commettendo l’evasione per la quale era già stato condannato a 2 anni. Il difensore, Roberta Minotti, aveva chiesto l’assoluzione per tenuità, in quanto di era allontanato "per motivi di lavoro".

Pa.Pi.