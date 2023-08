Notte di follia in centro paese Vandalo armato di martello semina il panico, danneggia 9 auto

È stata una nottata di follia. Siamo a Bariano, nella Bassa. Qui la notte scorsa, tra le 2.30 e le 3, un36 enne del posto, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, armato di martello ha seminato il panico danneggiando almeno 9 veicoli. Al mattino i proprietari si sono trovati le vetture chi con il vetro rotto, chi con lo specchietto danneggiato. L’episodio nel parcheggio di via De Gasperi. È notte piena, dalla strada arrivavano dei rumori strani che spaventano i residenti. E non solo. A quell’ora aveva appena chiuso il bar del centro, il cui personale aveva avvertito in lontananza il fracasso provenire dalla zona dal parcheggio. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Treviglio che hanno avviato le indagini. In breve i militari hanno individuato l’artefice di quei rumori sinistri: si trattava di un barianese di 36 anni, che armato di martello, per motivi ancora da chiarire, aveva scatenato la propria rabbia colpendo con forza 9 veicoli parcheggiati, distruggendo i vetri dei finestrini, dei parabrezza e dei lunotti posteriori. I carabinieri lo hanno intercettato e dopo una breve fuga il vandalo è stato fermato in via Monte Grappa. Le forze dell’ordine hanno chiamato i soccorsi sanitari perché il 36enne durante la sua folle azione di danneggiamento si era procurato delle ferite. Sul posto il 118 ha inviato l’automedica e l’ambulanza che ha trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale di Romano. Si accennava al fatto che il 36enne fosse già noto alle forze dell’ordine. C’è un precedente che risale al 2019. A dicembre tentò di rapinare una donna che si accingeva a prelevare allo sportello del bancomat. Francesco Donadoni