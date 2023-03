Nessuno affitta, senza casa i 120 interinali neoassunti da Iveco

L’emergenza abitativa colpisce anche chi ha un lavoro in aziende solide: con un contratto da interinale, a Brescia non si trovano appartamenti in affitto. È la situazione che vivono molti dei 120 neoassunti dell’Iveco, arrivati a Brescia da altre province o regioni.

"Ci sono molti colleghi – spiega Maurizio Ponti, Rsa Fiom Iveco Brescia – che vivono in b&b e alberghi, a costi molto elevati, perché se uno ha un contratto interinale nessuno affitta l’alloggio. C’è poi la condizione di chi trova casa ma a costi altissimi: qualche collega dopo un mese e mezzo di lavoro è tornato al Sud perché non ce le faceva con le spese". C’è anche chi è andato a vivere fuori Brescia, dove il mercato degli affitti è più accessibile.

"Il problema è che per spostarsi devono acquistare un’auto – aggiunge Ponti – ma le banche non concedono mutui agli interinali". Per il problema abitativo è stato chiesto l’intervento del Comune di Brescia che si è già attivato. Come spiegato dall’assessore alle Politiche sociali Marco Fenaroli in Consiglio comunale su interrogazione della Lega riguardo all’occupazione delle ex Case del sole, una soluzione potrebbe arrivare grazie all’Unione dei piccoli proprietari, ma l’interlocuzione è ancora aperta. Il caso dei lavoratori dell’Iveco è solo la punta di un iceberg, quello del mercato privato degli affitti di fatto bloccato, registrata anche dal Comune tramite l’Agenzia per la casa.

"Sono state consultate 156 agenzie immobiliari – spiega Fenaroli – Ed è emerso che sono tutte concentrate sulla vendita, meno sull’incontro tra domanda e offerta di affitti. Così tutta la domanda si scarica poi sul pubblico". In difficoltà chi viene da sfratti, gli stranieri ma anche chi ha contratti a tempo non indeterminato. Da parte sua il Comune monitora gli sfratti ("Abbiamo chiesto all’Uepe di darcene annuncio due mesi prima") per evitare tensioni sociali.

F.P.