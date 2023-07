Svizzera, a 111 km all’ora con il limite a 50: motociclista italiano nei guai ad Agno

Como, 17 luglio 2023 – La Polizia cantonale svizzera e la Polizia Malcantone Est lo hanno fermato mentre in sella alla sua moto sfrecciava a una velocità di 111 chilometri orari in un tratto di strada nel Comune di Agno, comune sul lago di Lugano, dove il limite era di 50 chilometri orari.

Il motociclista, 29 anni, residente in Italia, è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, gli è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera che andrà ad aggiungersi a una maxi multa.