San Fermo della Battaglia (Como) - Visita della vicepresidente della Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti questa mattina all'ospedale Sant'Anna. Dopo una visita nel reparto di Dialisi, dove nei mesi scorsi sono stati realizzati dodici nuovi posti letto si è svolto un incontro in auditorium alla presenza della direzione strategica, dei capi dipartimento, dei componenti dell'Unità di crisi Covid-19, del gruppo di coordinamento Covid-19 e dell'Unità di crisi Vaccinazioni.



Il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi, ha ricordato l'impatto del Covid sui presidi ospedalieri dell'azienda con 4.333 pazienti assistiti e 475 posti letto complessivi riconvertiti per consentire l'assistenza tra il 2020 e il 2021, la campagna vaccinale con 153.080 prime dosi e 62.970 seconde dosi (il 73% del totale in provincia di Como), la gestione dei due Hub Massivi a Villa Erba e Lariofiere. "Ci tengo infine a ringraziare - ha concluso - la grande comunità umana e professionale che è Asst Lariana che con impegno e fatica ha garantito e continua a garantire cura e assistenza".



"Vogliamo fare sentire la vicinanza di Regione Lombardia - ha detto Letizia Moratti - a medici e operatori. Ma anche ai cittadini lombardi che stanno appassionandosi, come noi, al progressivo ritorno alla normalità ed è giusto che sappiano il lavoro, la competenza e le strumentazioni con le quali sono seguiti scrupolosamente da nostri centri ospedalieri e dal nostro personale”. "Sempre di più le persone - ha aggiunto - ci ringraziano e seguono con affetto il nostro impegno e quello degli operatori. Cui va sempre la riconoscenza sincera di noi tutti, come abbiamo dimostrato con i fatti".



“La comunità ringrazia il dottor Fabio Banfi, e con lui tutti gli operatori sanitari di Asst Lariana, da cui ha sempre avuto risposte concrete e attente all’esigenze che emergevano dal territorio. Un lavoro e un metodo di lavoro che dimostrano come la nostra azienda socio sanitaria sia un’eccellenza a livello regionale” ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi.



"Oggi siamo qui per dire grazie ad Asst Lariana e a tutti gli operatori sanitari - ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza, Fabrizio Turba - per come sono stati vicini al territorio, ai cittadini e ai sindaci in questo anno e mezzo difficile. Se la Lombardia è la Regione più virtuosa come vaccinazioni lo si deve proprio a loro. Qui si lavora bene, anche nei momenti difficili. Soprattutto perché si riesca a dare le risposte che i cittadini chiedono".

