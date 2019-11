Montano Lucino (Como),1 novembre 2019 - Notte di Halloween rovinata per sette ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che viaggiavano su due auto che si sono scontrate frontalmente in via Roma, a Montano Lucino. L'incidente è avvenuto poco prima delle tre del mattino per cause ancora da accertare, sul posto c'è stato un via via di ambulanze per trasportare i sette negli ospedali di zona dove alcuni di loro sono stati ricoverati per accertamenti. I ragazzi e le ragazze sono stati portati ai pronto soccorsi degli ospedali di Como, Cantù e Varese.

Sul posto anche i vigili del fuoco ci Como e Cantù che hanno liberato i giovani e messo in sicurezza la strada e i carabinieri di Cantù impegnati nella ricostruzione della dinamica.