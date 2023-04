Mongolfiera “atterra” sulla linea elettrica Fiamme e turisti feriti

La mongolfiera ha perso quota mentre stava sorvolando via Papa Giovanni XXIII a Cassina Rizzardi, con quattro persone a bordo, ieri sera verso le 19.30. È scesa fino a sfiorare la linea dell’alta tensione, e il telo ha preso fuoco. Da quel momento in avanti, si è svolto tutto in pochi attimi: il cestello si è staccato ed è finito sulla cancellata di una abitazione, le tre persone al suo interno sono state sbalzate e si sono messe in salvo: il pilota e una coppia di turisti messicani di 23 e 25 anni, trasportati in ospedale per le contusioni, non sono in pericolo di vita. Le fiamme sono divampate quando il contatto con la linea elettrica ha fatto partire l’incendio che in pochi secondi ha avvolto il pallone, scatenando un rogo che si vedeva da decine di metri di distanza: la prima fiammata è partita dalla bombola a gas che alimenta il volo, incendiando subito il telo e il cestello su cui viaggiavano i passeggeri. Ma nel frattempo, il contatto con i cavi dell’alta tensione ha anche fatto saltare l’erogazione di corrente elettrica in tutta la zona. Un incidente spaventoso, le cui conseguenze potevano essere ben peggiori: sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno cercato di spegnere l’incendio più velocemente possibile, vista la prossimità delle abitazioni. Pa.Pi.