Moltrasio: cade da un muretto, vola per 50 metri e finisce nel torrente

Moltrasio – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per soccorrere e recuperare un uomo di nazionalità straniera, di cui non si conoscono ancora le generalità e l’età, che oggi attorno alle 16 è caduto nel torrente Pizzallo a Moltrasio, all’altezza di via Augusto Colomba, in piena per le forti piogge di queste ultime ore.

L’uomo è andato incontro a una caduta di circa 50 metri di dislivello, lungo la scarpata fino al corso d’acqua: il suo recupero è stato fatto da una squadra fluviale dei vigili del fuoco, assieme al Soccorso Alpino.

Dopo il recupero e una prima assistenza dei sanitari del 118, l'uomo è stato portato in ospedale. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto.