Moltrasio, escursionista cade a causa di uno smottamento. Chiuso il sentiero

Moltrasio (Como), 26 novembre 2023 – Sono dovuti intervenire i vigli del fuoco oggi a Moltrasio, in una zona impervia della frazione Casarico per soccorrere un escursionista torinese di 69 anni.

L’allarme è scattato alle 16.30: poco prima era partito da Cernobbio, zona di Rovenna, seguendo il sentiero di Sort, all’altezza di via Mulino, dove è caduto a causa di uno smottamento che si è riversato sul tragitto. È scivolato per qualche metro, arrivando a ridosso di un cantiere di edile. L'allarme al 112 è stato dato subito da alcuni conoscenti, che hanno indicato il luogo dell’incidente. In posto, per il suo recupero, sono intervenuti soccorritori della Cri di Cernobbio, Vigili del fuoco di Como e Soccorso Alpino. L'uomo, una volta recuperato, è stato portato in ospedale senza gravi conseguenze. Nel frattempo il sentiero è stato interdetto al passaggio delle persone.