Molestava la compagna, condannato a 4 anni e 3 mesi di reclusione

Anni di aggressioni, insulti e violenze verbali, minacce e denigrazioni alla compagna davanti ai figli minorenni, sono sfociati ora in una condanna a 4 anni e 3 mesi di reclusione, per un uomo 43 anni, finito a processo davanti al Tribunale Collegiale di Como, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e stalking. Rispondeva inoltre di aver violato la misura di divieto di avvicinamento alle parti offese, che il giudice aveva emesso nei suoi confronti a ottobre 2020, tempestando la donna e i figli di messaggi, e di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

È stato invece assolto dall’accusa di estorsione, per alcune somme di denaro che la compagna avrebbe prelevato dal proprio conto corrente per consegnarle all’imputato.

Il Tribunale ha inoltre stabilito risarcimenti in via provvisionale a favore della donna, 12mila euro, di 10mila euro a favore del figlio maggiore, ormai maggiorenne, e di 7mila per il minorenne.

Il pubblico ministero di Como Giuseppe Rose, dopo aver ottenuto una misura cautelare di divieto di avvicinamento alle parti offese, a conclusione delle indagini che erano scaturite dalla denuncia della donna, chiedendo protezione per se stessa e per i due ragazzi ancora minorenni, a processo aveva chiesto una condanna in linea con quanto stabilito dai giudici. Pa.Pi.