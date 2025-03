Il giudice aveva concesso a Yusuf Sahinbay, turco di 57 anni residente a Plesio l’affidamento in prova, mentre finiva di scontare una pena per reati sessuali. Ma l’8 febbraio ha avvicinato una minorenne su una spiaggetta isolata a Menaggio e l’ha molestata. La vittima è fuggita e ha trovato la forza di riconoscerlo nel fascicolo fotografico. Il Magistrato di Sorveglianza ha rimandato in carcere lo straniero.