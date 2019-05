Como, 30 maggio 2019 - Nella serata di sabato 1 giugno il concorso Miss Italia farà tappa in provincia di Como. Sarà la storica Piazza Garibaldi di Cantù a ospitare la selezione in cui verranno assegnati 3 posti per le finali regionali lombarde di Miss Italia. La prima classificata riceverà la fascia Miss Cantù.

L’evento si svolgerà con la regia di Alessandra Riva, agente di Miss Italia per la Lombardia, in collaborazione con l’Associazione Tradizione Canturina, ed è compreso nella “tre giorni” Festa dello Sport ( 31 maggio – 2 giugno ). Sabato 1 giugno il programma della selezione inizierà attorno alle ore 15 col casting per le ragazze neo-iscritte. Le ragazze ammesse alla selezione poseranno poi in Piazza Garibaldi per shooting fotografici. Nel tardo pomeriggio per le concorrenti è previsto l’aperitivo al ristorante “Giardinet” di Cantù. La gara delle miss sul palco di Piazza Garibaldi inizierà alle ore 21; le aspiranti attrici-show girl-modelle sfileranno con svariati look, costume da bagno compreso, e per loro è altresì previsto il saggio artistico. Parteciperanno fanciulle provenienti da tutta la Lombardia.

Si prevede un grande afflusso di pubblico e i boys potranno lucidarsi gli occhi anche ammirando le splendide madrine convocate da Alessandra Riva. L’organizzatrice ha garantito la presenza della mora Greta Cozzi, che nel 2018 ha partecipato alla fase finale nazionale di Miss Italia col titolo Miss Sport Lombardia, e di Martina Pagani, vincitrice di Miss Casting 365 in inverno e regolarmente in gara nell’edizione di quest’anno. Come madrina ci sarà anche Martina Tradati, prima tra le Miss Mascotte (le minorenni) alla selezione di Miss Azzurra in provincia di Brescia.