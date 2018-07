Bellagio (Como) 27 luglio 2018 - La bellezza di Silvia Surini trionfa nello scenario della “perla del Lario”. Silvia, 22 anni, capelli castani e fisico da attrice sexy, ha vinto al Lido di Bellagio la finale regionale Miss Cinema Lombardia. Grazie al successo ottenuto all’estremità del Triangolo Lariano la fanciulla di Rogno (Bergamo) è ammessa alla fase finale nazionale di Miss Italia. A Miss Cinema hanno partecipato 15 splendide ragazze che hanno sfilato in costume fucsia e abiti eleganti; in gara anche le lariane Eleonora Montani, 25 anni, di Carbonate, e Claudia Chiellini, 20, di Como. Prima di competere sul palco del Lido le ragazze hanno posato per shooting fotografici a Villa Serbelloni e in alcuni negozi di Bellagio. I voti alle concorrenti li ha dati una giuria presieduta da Ferdinando Tipaldi, gestore del Lido, e comprendente tra gli altri l’artista emergente Francesca Boffetti.

La vittoria di Silvia Surini, 169 centimetri, era nell’aria: la ragazza orobica nelle ultime regionali disputate si era spesso piazzata al secondo e terzo posto. In gennaio Silvia aveva partecipato alla finale di Miss 365 ( titolo invernale di Miss Italia ) a Saint Vincent. A Bellagio la pallavolista ha preceduto in classifica la “baby” Sofia Belli, 17 anni, bionda di Besnate (Varese) alta 170 centimetri, nota anche per la sua bravura nel suonare il pianoforte, e terza si è classificata l’affascinante pattinatrice Denise Cinquini, 19 anni, statura 1, 75, bresciana di Borgosatollo. Denise, pure lei bionda, è un’altra pluripiazzata nelle prime 5 posizioni alle regionali.

Alla volata decisiva hanno partecipato anche Alessia Consolini, 21 anni, di Reggio Emilia, e Alessia Gozio, classe’98, bresciana di Ronco di Gussago, senza conquistare il podio ricevendo tuttavia applausi fragorosi dal pubblico del Lido. “Sofy” Belli, Denise Cinquini, miss Consolini e la ex velocista Alessia Gozio (3 titoli lombardi conquistati nel ciclismo) hanno sicuramente le potenzialità per vincere una delle prossime regionali guadagnando il pass per la fase nazionale. “Dedico la vittoria a mia mamma, Daniela, che sostiene tanti sacrifici per me – ha esclamato miss Surini dopo l’incoronazione – e naturalmente a mio papà Rolando, che da lassù, in cielo, mi ha fatto guadagnare i punti per vincere”.

I numerosi boys presenti al Lido si sono lucidati gli occhi anche ammirando le madrine reclutate dall’ organizzatrice Alessandra Riva: l’incantevole Marialaura Caccia, la ginnasta Greta Cozzi, la modella Juliet Pagnanelli. C’erano anche Francesca Genesi, 23, pavese di Golferenzo, vincitrice della finale regionale Miss Sorriso Lombardia di mercoledì a Sirmione, e Francesca Carbone, brianzola, protagonista alla fase finale di Miss Italia 2014.