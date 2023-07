Minacce al gestore B&b per non pagare il conto

La prenotazione era per due, ma nella stanza del b&b hanno alloggiato in quattro. Fin qui nessun problema, non fosse che al momento di pagare il conto i clienti, quattro uomini originari del Qatar, non hanno voluto pagare la maggiorazione per le due presenza in più, minacciando il titolare con un coltello. Così ieri verso le 13, i carabinieri del Radiomobile di Como, sono dovuti intervenire in una struttura di Cernobbio, chiamati dal titolare, un uomo di 61 anni, che era stato circondato dai quattro stranieri, che lo stavano minacciando e cercando di aggredirlo. Ad un certo punto, uno di loro gli ha anche mostrato un coltello da cucina, per meglio ribadire l’intenzione di non pagare un centesimo in più, rispetto a quanto dovuto per i due pernottamenti, anziché i quattro di cui avevano effettivamente usufruito. Quando i militari sono arrivati sul posto, i clienti si erano già allontanati, ma sono comunque stati identificati grazie ai documenti lasciati al momento della registrazione: quattro uomini residenti in Qatar di età compresa tra i 49 e 23 anni, che sono stati denunciati a piede libero.