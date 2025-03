Mina l’ordine pubblico: market chiuso

"Pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica", ma anche "luogo di condotte illegali, violazioni penali e amministrative, ritrovo di pregiudicati e di abituale inosservanza delle basilari regole civili". Sono le motivazioni che hanno spinto il questore Marco Calì a firmare la sospensione dell’attività per 10 giorni del market di via Anzani. Il provvedimento è stato notificato ieri al gestore, un uomo di 42 anni originario del Bangladesh, dalla Polizia Amministrativa, la cui relazione tecnica elenca una quantità di fatti e di reati che si sono verificati all’interno e all’esterno del locale pubblico, tutti ampiamente documentati dagli interventi della polizia e durante i numerosi controlli, anche interforze, dai quali sono anche emerse responsabilità per l’incauta gestione dell’attività del locale. L’ultimo intervento della Squadra Volante risale a pochi giorni fa, quando era stato arrestato un ventenne nigeriano con nove dosi di cocaina. Pa.Pi.