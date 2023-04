Migranti da accogliere Lipomo apre le porte

In controtendenza rispetto a molti Comuni della provincia di Como e del resto della Lombardia, il sindaco di Lipomo ha deciso di aprire le porte del paese ai migranti. "Ogni giorno giungono notizie circa l’arrivo di migranti in Italia sia dalla rotta del Mar Mediterraneo sia dalla rotta balcanica – spiega Alessio Cantaluppi – Il sistema dell’accoglienza, anche a seguito delle varie modifiche normative, non è in grado di sostenere la richiesta di accoglienza, soprattutto nella fase iniziale dell’arrivo. Ne consegue l’esigenza di individuare una struttura che possa fungere da hub per un’accoglienza di breve durata, prima che le persone siano inserite nel circuito dei Centri di Accoglienza Straordinari e successivamente del Sistema Accoglienza Integrazione". Proprio uno di questi hub è stato attivato a Lipomo, nella sede della Croce Rossa grazie all’intesa con la Prefettura di Como. Ora le persone inserite sono una ventina ma potrebbero salire a 40. "Dopo il dramma di Cutro, abbiamo la possibilità e il dovere di agire con adeguati interventi di sostegno e solidarietà".

R.C.