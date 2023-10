Lombardia, pressione al confine svizzero: raddoppiati in un mese i migranti che provano a passare

Sbarcano a Lampedusa, ma si dirigono verso la Lombardia e il Canton Ticino molti dei migranti che nonostante l’arrivo dell’autunno continuano ad attraversare il Canale di Sicilia. Almeno a giudicare dai dati degli ingressi illegali in Canton Ticino registrati dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini che negli ultimi mesi ha fotografato l’esplosione del fenomeno.

Se ad agosto gli ingressi irregolari erano stati 2.873 nel mese di settembre sono saliti a 4.098, non solo il Canton Ticino si conferma la frontiera più sensibile per la Svizzera visto che da qui sono entrati più della metà dei 7.120 migranti irregolari registrati il mese scorso nell’intera Confederazione.

Un record in senso assoluto visto che ad agosto il numero totale di migranti irregolari in tutta la Svizzera è stato di 5.767 unità, mentre a settembre del 2022 se n’erano registrati 6.677 quasi 500 in meno. Un trend in costante aumento se si considera che i soggiorni illegali in Ticino sono stati 1.486 in luglio e 1.125 in giugno, mentre l’anno scorso erano stati 1.309 in agosto e 2.144 in settembre.

"Secondo la Segreteria di Stato della migrazione, l’aumento della pressione al confine meridionale in Ticino è dovuto principalmente a uno spostamento delle rotte migratorie all’interno dei Balcani – spiegano gli esperti nella loro relazione –. Se fino all’ottobre 2022 la rotta Serbia-Ungheria-Austria era la più importante per la migrazione dai Balcani verso l’Europa, attualmente è invece la rotta dalla Serbia all’Italia attraverso Bosnia, Croazia e Slovenia quella più utilizzata".

Spesso i migranti non compiono da soli la traversata del confine, si fanno aiutare da passatori spesso loro connazionali in cambio di denaro: nel mese di settembre ne sono stati fermati 37, lo stesso numero dei sospetti individuati ad agosto. Rispetto ai migranti irregolari fermati ben 781 sono stati riconsegnati all’Italia, una cinquantina in più rispetto ad agosto. In aumento anche il numero di richiedenti l’asilo che soggiornano nei due centri federali d’asilo di Chiasso e in quello di Pasture, a cavallo tra Balerna e Novazzano, in totale gli ospiti sono 606 con un grado di occupazione complessivo dell’85%.