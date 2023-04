Migranti, cresce la spinta al confine dei minori soli: la Svizzera corre ai ripari

Como – Un allarme che non riguarda solo l’Italia quello dell’arrivo dei migranti, i cui sbarchi si sono moltiplicati nelle ultime settimane, a temere per una situazione che rischia di sfuggire di mano e diventare un’emergenza umanitaria è anche la Svizzera, preoccupata soprattutto per l’arrivo di minori stranieri non accompagnati.

Nel corso del 2022 hanno varcato il confine della Confederazione Elvetica 2.450 ragazzi e ragazze provenienti in larga parte da Afghanistan e Siria, altrettanti sono attesi nell’anno in corso, ma il conto potrebbe essere fatto per difetto considerando quel che sta accadendo in Italia.

"Continuano ad arrivare numerosi minori non accompagnati - spiega Martin Roth, portavoce dell’Organizzazione per l’asilo di Zurigo - Non è solo una questione di capienza e carenza di alloggi o posti letto, è necessaria l’assistenza sociale e pedagogica".

A Zurigo hanno messo a punto un piano di inserimento per i giovani dai 18 ai 25 anni che prevede percorsi di studio e formazione professionale, ma l’allarme riguarda anche gli altri Cantoni. A Basilea, ad esempio, nel Centro federale per l’asilo progettato per offrire accoglienza a un centinaio di ragazzi sono ospitati in 320 e ogni giorno ne arrivano di nuovi. Nel piccolo Canton Svitto sono stati costretti ad annullare gli accordi con le regioni vicine perché in breve tempo da 36 giovani si sono trovati a doverne accudire 92.

Il vero problema è l’assistenza e per supplire ai problemi legati alla mancanza di personale la Segreteria di Stato per la Migrazione con un esercizio di pragmatismo si è inventata la categoria dei "minori non accompagnati indipendenti" in cui rientrano tutti i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 17 anni.

Un escamotage che consente di dirottare gli educatori sui ragazzi più piccoli, ma non è sfuggita alle associazioni di volontariato che hanno evidenziato come questa soluzione non sia per niente rispettosa della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori.

Inutile dire che la situazione è drammatica anche da questa parte del confine, a Como nel corso del 2021 i minori rintracciati in città sono stati 157, nel 2022 il loro numero è salito a 352 e di questi ben 143 sono finiti in carico all’amministrazione comunale che ogni anno spende milioni di euro per mantenerli.