Como, 11 novembre 2018 - A Como il Viminale chiude il centro di via Regina Teodolinda perché non arrivano più immigrati dal Canale di Sicilia grazie ai respingimenti del ministro Matteo Salvini, a Chiasso aumenta la disponibilità di posti letto per il centro di via Motta, nelle vicinanze della stazione ferroviaria da due anni crocevia di tanti disperati che in fuga dall’Africa verso il Nord Europa. La preoccupazione degli svizzeri è che visto il cambio di politiche in Italia possa aumentare entro breve il numero migranti pronti a presentare domanda di protezione internazionale oltreconfine.

A partire dal prossimo aprile il numero di posti letto passerà da 134 a 200, mentre al confine tra Balerna e Novazzano si sta lavorando per aprire un dormitorio, sempre rivolto ai richiedenti asilo, in grado di accogliere 220 persone. La nuova struttura sarà pronta a partire dalla seconda metà del 2019 e secondo i programmi della SEM – Segreteria di Stato per la Migrazione – entro il 2023 dovrà essere attrezzata per accogliere fino a 350 persone. Scelte diametralmente opposte da quelle del Ministero dell’Interno che ha al contrario ha ritenuto superfluo il campo di Como, suscitando le critiche delle tante associazioni che in questi anni si sono rimboccate le maniche per aiutare i migranti. Non esista a parlare di «povertà culturale in grado di condizionare e frenare l’impegno sociale e politico» il direttore della Caritas comasca, Roberto Bernasconi.

«Politica e impegno sociale sono diventati luoghi dove non ci si mette al servizio della collettività, ma si finisce per consumare uno scontro strumentale in nome del tornaconto personale che spesso è l’obiettivo primario da raggiungere – spiega - La povertà a noi va bene quando è vissuta in Paesi e luoghi lontani, perché resta invisibile, perché non ne tocchiamo concretamente le conseguenze e, quindi, ci diventa facile essere magnanimi e proporre cammini che poi si riducono, per esempio, a organizzare collette tanto per metterci il cuore in pace. Invece, vivere e condividere la povertà sul territorio, significa farla propria fino in fondo, assumendoci in prima persona anche i risultati di questa condivisione che non sempre sono positivi, visti con gli occhi di una società non proiettata verso la realizzazione di rapporti umani veri». La povertà è appena fuori dalla nostra porta secondo il direttore della Caritas che ricorda le tante sfide che l’associazione ha perseguito in questi anni aiutando i più deboli a trovare un lavoro, una casa e certe volte semplicemente un giaciglio caldo e asciutto in cui dormire. «Il freddo invernale sta cominciando a farsi sentire e tra breve ci troveremo al centro di una nuova emergenza – ricorda – E in questo caso i migranti sono solo una componente dei senza fissa dimora che già oggi dormono in strada». Il centro di accoglienza di via Regina Teodolinda avrebbe rappresentato un buon punto di partenza, ma si è preferito chiuderlo.