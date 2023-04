Merone, scoppio nel silos: i vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per spegnere il rogo

Merone (Como) - Si sono concluse alle 3 di questa notte le operazioni di spegnimento del silo della ditta Ipae Pro Garden di Merone, produttrice di arredamento da giardino in materiali plastici. L’intervento è iniziato domenica sera verso le 19, quando sono stati segnalati alcuni scoppi, subito localizzati all'interno di un silo alto 30 metri e adibito allo stoccaggio di granuli di polipropilene.

Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Como, dei distaccamenti di Erba e Cantù, intervenuta anche con l’autoscala del comando di Milano, hanno inizialmente svolto una ricognizione nella quale è stato riscontrato anche il surriscaldamento della struttura cementizia. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto, con difficoltà, allo spegnimento in quota della combustione, lavorando per ore, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nessuno è rimasto ferito o ha riportato conseguenze di intossicazione. Ora dovranno essere valutate le cause dell’apparente surriscaldamento e dei conseguenti scoppi, e in particolare come si sia generato il problema, oltre che quantificati i danni prodotti alla struttura.