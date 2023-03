I medici disertano il pronto soccorso di Menaggio: Asst costretta ad appaltare a una cooperativa

Il pronto soccorso dell'ospedale Erba-Renaldi di Menaggio

Il lago di Como è un paradiso per tutti, tranne per i medici che proprio non voglio saperne di trasferirsi qui. Ne sanno qualcosa all’ospedale Erba-Renaldi di Menaggio dove per riuscire a mantenere aperto il Pronto Soccorso l’Asst Lariana ha dovuto appaltare il servizio a una cooperativa esterna. Una scelta obbligata per garantire i 180 turni al mese da 12 ore ciascuno che il personale interno non era più in grado di garantire.

"Nell’ultimo biennio l’organico si è drasticamente ridotto" si legge nella delibera che accompagna il provvedimento non più prorogabile dopo che l’ennesimo concorso pubblico indetto per coprire i posti rimasti vuoti è andato deserto. Non è una novità visto che già nei mesi scorsi al Pronto Soccorso di Menaggio erano arrivati i medici di "Gap med" assunti a gettone per riuscire a coprire i turni, adesso però il provvedimento diventerà strutturale. La direzione Welfare di Regione Lombardia ha infatti autorizzato Asst Lariana a effettuare una gara per affidare a medici esterni il servizio di Pronto Soccorso, autorizzando una spesa di 632mila euro per i prossimi 12 mesi.

“Questa decisione certifica la condizione di disagio e forte sofferenza del territorio del Medio e Alto Lago – sottolinea Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd –. Purtroppo questo ospedale negli ultimi anni ha avuto una storia molto travagliata, con tanti errori commessi dal centrodestra che da anni amministra la nostra regione e che qualche anno fa aveva deciso di trasferire l’Erba-Renaldi all’Ats della Montagna, iniziando quel lungo periodo di impoverimento delle prestazioni e cessazione di servizi di cui purtroppo non si vede ancora la fine".

Errori che secondo l’esponente del Partito democratico continuano a essere ripetuti. "Appaltare un servizio essenziale come il Pronto Soccorso può essere un rimedio temporaneo, ma non è la soluzione – conclude – Occorre intervenire per offrire ai medici degli incentivi reali ed efficaci che li spingano a venire a lavorare qui. Agevolazioni e anche premi a livello di stipendio, altrimenti si continua a dire che si vuole risolvere il problema e invece non si risolve niente. Questo ospedale da qui ai prossimi mesi diventerà il riferimento per decine di migliaia di turisti e durante il resto dell’anno lo è per tutti gli abitanti del lago che meritano rispetto".