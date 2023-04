Menaggio, pesta l’amante della moglie mentre facevano sesso. In Tribunale: "Solo due pugni..."

Menaggio (Como) – «L’ho cercata ovunque, poi ho visto quell’auto parcheggiata vicino alla sua. Mi sono avvicinato e ho sentito la voce di mia moglie: era con un uomo, stavano facendo sesso". Andrey Kostenko, kazako di 46 anni, agiato imprenditore del settore edile con casa a Tremezzina, ieri davanti ai giudici del Tribunale collegiale di Como ha fatto il suo racconto dell’aggressione avvenuta la sera del 20 settembre 2021, quando in un parcheggio a lato della strada, che da Menaggio conduce verso Grandola, era stato ripetutamente colpito alla testa e ridotto in fin di vita un uomo di 37 anni, trovato in compagnia della moglie dell’imputato.

Per quegli stessi fatti è stato già condannato a otto anni e due mesi di reclusione, con rito abbreviato, il coimputato di Kostenko, Hennadiy Chernenko, ucraino di 45 anni. «Sono rimasto pietrificato – ha proseguito l’imputato, attualmente detenuto in carcere –. Per alcuni minuti la testa ha smesso di ragionare, non potevo credere che fosse lei. L’avevo vista di spalle all’interno dell’automobile, continuavo a sperare di essermi sbagliato. Ma poi si sono rivestiti e sono scesi, me la sono trovata davanti".

A quel punto, Kostenko sostiene di essere stato aggredito dall’amante della moglie e di avergli dato solamente due pugni in faccia: "Destro-sinistro e poi si è accasciato" ha detto ai giudici. A suo dire , Hennady sarebbe rimasto distante per tutto il tempo e non si sarebbe lasciato coinvolgere nella lite. Le indagini, all’epoca, erano invece giunte a una ricostruzione totalmente differente: l’uomo sarebbe stato immobilizzato e colpito ripetutamente al volto e alla testa con un martello e si era salvato solamente grazie all’intervento degli automobilisti di passaggio, che avevano illuminato la scena e gli aggressori con i fari delle loro auto.

In tal modo avevano consentito alla vittima, grondante di sangue, di fuggire e nascondersi in una palazzina poco distante. "Mia moglie mi aveva già chiesto due volte la separazione – ha aggiunto Kostenko – ma io non ero d’accordo, doveva rimanere con i figli. Le davo soldi, aveva ogni libertà di andare con le amiche o al tennis, non le mancava nulla".