Menaggio (Como), 31 maggio 2021 - Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato poco dopo le 11 a Menaggio, nella darsena di un privato sulla via Regina. Sul posto sono impegnate tre squadre dei vigili del fuoco di Menaggio e Dongo intervenute con un paio di autobotti e un gommone. A rendere più complicato l'intervento è la particolare posizione della darsena, raggiungibile con difficoltà via terra.

Non sono stati ancora stimati i danni che sarebbero comunque molto ingenti. Sul posto anche i carabinieri di Menaggio che dovranno ricostruire la dinamica del rogo e determinarne la causa.