Matteo Mambretti, il collezionista di bus: tutti sulla corriera per la gita amarcord

Inverigo (Como), 23 giugno 2023 – Insieme al servizio militare e la festa con i coscritti al compimento dei 18 anni non c’è, quasi, niente che risvegli le emozioni dei boomer come la "gita in corriera".

Dalle prime cotte adolescenziali agli scherzi con gli amici, la paura per le interrogazioni e i compiti copiati "al volo", seduti all’ultima fila con il quaderno sulle ginocchia, tra una curva e l’altra, subito prima di arrivare a scuola. Un concentrato di nostalgia da distillare in una giornata di amarcord organizzata dall’associazione PassioneBus, domani sulle strade di Erba e di Cantù per una trentina di appassionati che si sono dati appuntamento da tutto il nord Italia. Anfitrione Matteo Mambretti che "la corriera" su cui saliva ogni giorno per andare, da Inverigo a Erba, l’ha trasformata nella sua più grande passione finendo per acquistarla insieme ad altri 4 autobus di linea.

"Questo mezzo di trasporto mi è sempre rimasto nel cuore e ho avuto la fortuna di riuscire a trasformarlo in una passione - spiega -. Mi metterò alla guida dell’autobus che prendevo per andare a scuola, l’instancabile 2257 Iveco modello S-Effeuno Macchi che riporterò, senza fretta, sulle strade tutte curve che salgono da Erba verso Asso e poi a Como".

Una gita che prenderà il via sabato alle 9.45 dalla stazione di Mariano Comense, poi si partirà in direzione Inverigo, Monguzzo, Orsenigo e Asso, senza fretta e con tanti stop per concedersi foto. Alle 11.15 la corriera ripartirà per la stazione di Erba e poi di Como dove l’arrivo è previsto per le 12.30, per concedersi una sosta e pranzare. Alle 14 ci si rimetterà di nuovo in viaggio alla volta di Tavernola, Chiasso e San Fermo, poi sarà la volta di Camerlata e Cantù dove alle 15.30 è prevista l’ultima sosta. Alle 16 si ripartirà diretti a Fino Mornasco, Cantù Asnago e Mariano Comense, dove alle 17 la corriera lascerà tutti i suoi passeggeri al capolinea per rientrare in deposito.

"Per noi sarà di sicuro una bellissima giornata, nella nostra associazione di amici siamo tutti appassionati di autobus, ne abbiamo 12 di diverse epoche e modelli, personalmente ne posseggo 5. Sono molto legato all’autobus che guiderò perché posso dire di aver vissuto tra quei sedili, e poi al volante, metà della mia vita. Non a caso dopo esserne diventato proprietario ho deciso di utilizzarlo il giorno delle mie nozze per farne il mezzo di trasporto con cui sono arrivato in chiesa e poi ho caricato mia moglie dopo la cerimonia". Ad accompagnare Matteo nel suo viaggio ci saranno tanti amici che arrivano un po’ da tutta la Lombardia e poi da Piemonte, Liguria, Emilia e Veneto. Di sicuro saranno in tanti a guardare passare con nostalgia la corriera per le strade dell’Erbese e del Canturino. R