Como, 14 settembre 2018 - Se i Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez, hanno scelto la Sicilia per giurarsi eterno amore, le due superstar di Bollywood, Deepika Padukone e Ranveer Singh, hanno deciso di cambiare addirittura continente e sposarsi sul lago di Como. «Il matrimonio del secolo» lo hanno ribattezzato ieri i principali giornali indiani e la definizione non è per nulla pomposa se si considera che i due attori contano oltre 50 milioni di followers su Facebook e i loro film sono popolarissimi in tutto il Sudest Asiatico. Addirittura, secondo i giornali di gossip, al loro matrimonio - che dovrebbe celebrarsi il prossimo 12 novembre a Villa del Balbianello, nel Comune di Tremezzina - potrebbero esserci anche Madonna ed Elton John, amici degli sposi e soprattutto molto interessati a farsi pubblicità tra i loro fan. Come per i Ferragnez, il matrimonio promette di essere un fenomeno social, ma moltiplicato all’ennesima potenza visto che dietro i due sposi c’è la forza delle più grandi major di Bollywood.

Del resto non è una novità che il Lario rappresenti il sogno di un matrimonio esotico per i vip indiani. Nei prossimi giorni è attesa a Como la figlia del secondo uomo più ricco di tutta l’India, il magnate Mukesh Ambani, numero uno del colosso petrolifero Reliance Industries Limited, con un patrimonio personale stimato in 20 miliardi di dollari. Il tycoon indiano per il fidanzamento della figlia Isha, che si sposerà a dicembre con Anand Piramal, l’erede del colosso farmaceutico Piramal Group, ha deciso di affittare per una settimana Villa Olmo. Sul lago sono attesi oltre 600 ospiti in arrivo da tutto il mondo. Oltre ai parenti e agli amici degli sposi sono attesi anche petrolieri, magnati e tycoon della finanza internazionale sui quali vigilerà un apparato di sicurezza imponente. La maggior parte degli eventi dovrebbe svolgersi a Villa Olmo, anche se non si escludono incursioni in altre ville. Di sicuro per Como è un grande affare: solo per l’affitto della villa Palazzo Cernezzi incasserà un assegno di 200mila euro, senza contare l’indotto per il territorio. Per una settimana, a metà settembre, tutte le suite degli hotel di lusso saranno riservate per l’evento e gli ospiti verranno trasportati ai party in motoscafo. Come previsto nella tradizione indiana ad animare la serie di feste ci saranno musica dal vivo, sontuosi banchetti e anche momenti di coreografia e ballo.

Lo scorso anno per le nozze di Adam Kamani, erede di Boohoo.com (colosso della moda online con un valore di 2 miliardi di sterline), Villa Erba a Cernobbio si trasformò in un castello incantato e nel parco arrivò addirittura un elefante per trasportare in groppa lo sposo. Una festa da un milione di euro che proseguì per tre giorni, niente in confronto a quelle attese a Villa Olmo e, tra qualche mese, al Balbianello.