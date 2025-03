Massimo Bubola con “Tutti assolti“. Alle 21 nell’antico granaio

Si svolgerà sabato 22 marzo la serata 2025 di Musica Antimafia, organizzata dal Consorzio Brianteo Villa Greppi, in occasione della Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Alle 21 nell’antico granaio, Massimo Bubola, tra i più importanti cantautori italiani degli ultimi cinquant’anni e stretto collaboratore di Fabrizio De André, porterà lo spettacolo “Tutti assolti“. Una serata in cui il pubblico potrà ascoltare una selezione di canzoni del suo repertorio che trattano temi come la giustizia, la legalità, la difesa degli oppressi. Dalla ballata Don Rafaè, scritta con De André e dedicata al rapporto tra un agente penitenziario e un boss della Camorra, a Tutti Assolti, che punta l’attenzione sulle tante assoluzioni a politici collusi con organizzazioni criminali. Inoltre la canzone scritta nel 1992 su un baby killer napoletano, alla morte di Pasolini in Una storia sbagliata. Pa.Pi.