Mariano Comense, scontro tra auto: due donne sono rimaste incastrate

Mariano Comense (Como), 30 ottobre 2023 - Tre persone sono rimaste ferite questa sera nello scontro tra due auto in via per Arosio, a Mariano Comense. I vigili del fuoco di Cantù hanno estratto da una delle due auto l’automobilista, di 32 anni, e la passeggera di 16 che poi sono state portate all’ospedale di Desio e al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti.

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i carabinieri di Cantù al quale spetterà ricostruire la dinamica dell’incidente che potrebbe essere stata condizionata dalla forte pioggia che ha investito il Canturino.