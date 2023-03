"Mangiare in modo sano sin da piccoli". In cattedra c’è Coldiretti

Al via nelle scuole il progetto didattico tra sviluppo sostenibile ed educazione alimentare firmato da Coldiretti. L’iniziativa, presentata nei giorni scorsi a Sondrio negli uffici dell’Ufficio Scolastico Territoriale alla presenza del presidente locale Coldiretti Silvia Marchesini e del nuovo direttore Giancarlo Virgilio, intende promuovere nelle scuole medie la conoscenza di un’alimentazione sana e consapevole attraverso percorsi, video e supporti didattici. Il percorso accompagnerà gli studenti di Valtellina e Valchiavenna sino alla fine dell’anno scolastico, con possibilità per tutte le scuole di aderirvi: a conclusione, in tarda primavera, Coldiretti Sondrio organizzerà una grande festa per celebrare l’agricoltura e l’importante iniziativa con laboratori, agrimerenda e la mostra dei progetti che saranno realizzati. "È un progetto nato nel 2019 nell’ambito della promozione dell’educazione alimentare – dice Silvia Marchesini, presidente Coldiretti Sondrio –. Attraverso video e momenti in presenza, intendiamo far breccia nei giovani studenti della primaria affinché capiscano che il cibo proviene dalla terra che coltiviamo. E lo faremo con testimonianze dirette di agricoltori che si recheranno a scuola e racconteranno ai bambini e ai ragazzi le loro esperienze dirette". Come si sviluppa il progetto? "Una volta ricevuta l’adesione di un istituto, si appronta un progetto ad hoc e si riservano tot ore nello sviluppo delle varie tematiche. Cercheremo di far conoscere un po’ tutte le realtà agricole valtellinesi: dalla raccolta delle mele a quella dell’uva, per fare un esempio, ma parleremo anche di zootecnia. Vogliamo sensibilizzare bimbe e bimbi verso la cultura del prodotto a Km 0, sulla stagionalità dei prodotti e sulla loro genuinità". È un progetto studiato in collaborazione con Ats della Montagna perché “cibo sano vuol dire anche salute“. Gli istituti interessati all’iniziativa potranno richiedere ulteriori informazioni inviando una mail a: [email protected]