Mamma Sonia è malata e il paese si mobilita

Olgiate Comasco si è mobilitata per sostenere le cure di Sonia Varratta, per tutti "mamma Sonia", da 4 mesi ricoverata nella Tirol Kliniken di Hoczirl in Austria per seguire un impegnativo e molto costoso percorso di riabilitazione. Un calvario iniziato un paio di anni fa dopo un’operazione chirurgica che ha avuto serie complicanze rendendola allettata e tracheostomizzata, costretta a non poter comunicare e nutrirsi tramite bocca. Un calvario che ha tenuto mamma Sonia lontana da casa per mesi, ricoverata in 2 centri di riabilitazione le cui rette hanno prosciugato le risorse della famiglia che grazie all’aiuto della Fondazione Paolo Fagetti, della Sos di Olgiate, dei genitori dell’associazione "La Lanterna" e altre realtà è riuscita a raccogliere 30mila euro per pagare le cure, che la Regione rimborsa solo al 50%. Lo scorso week-end il Panificio Riggi di Oltrona San Mamete si è messo a lavorare gratuitamente per mamma Sonia e gli olgiatesi hanno dimostrato la loro generosità. "Grazie a quanti si sono messi in fila per dare il contributo - dice il sindaco Simone Moretti -. Si può continuare a sostenere le spese sul conto corrente dedicato aperto dalla Fondazione Paolo Fagetti Onlus". R.Ca.