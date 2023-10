Maltempo Como: muro crollato a Laglio, code in città

Como, 31 ottobre 2023 - Il maltempo che si è abbattuto su tutta la provincia di Como durante la notte ed è proseguito per gran parte della mattinata ha creato molti danni non solo nel capoluogo, dove il lago è esondato in piazza Cavour e il Comune è stato costretto a chiudere la strada che passa di fronte al lungolago, con il risultato che il traffico si è paralizzato e si sono formate lunghe code dalla Lariana.

A Laglio è crollato un muro di contenimento, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno verificato la tenuta della strada. Una frana ha provocato disagi anche ad Alserio, in via per Anzano, costringendo il Comune a chiudere la strada per rimuovere i detriti.