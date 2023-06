Maltempo nel Comasco, strade allagate e piene di fango. Riaperta la Regina, resta chiusa la Lariana

Como, 15 giugno 2023 – Nottata di forte maltempo a Como e in provincia. Pioggia e temporali hanno causato allagamenti, smottamenti e strade chiuse.

L’acqua caduta nella notte ha riempito i tombini di Como facendoli straripare e ha invaso piazza Cavour. Completamente allagate alcune aree della città come viale Varese e il Broletto.

Fango a causa della pioggia in via Brambilla

La statale 340 Regina è stata riaperta. Lo ha fatto sapere Anas, che stamane aveva dovuto bloccare il tratto all'altezza del chilometro 5,100 in località Moltrasio, a causa di una frana all'uscita della galleria Cernobbio. Squadre di tecnici hanno lavorato tutta la mattinata per consentire il ripristino della circolazione. Al momento sulla statale permane il senso unico alternato al km 5,100 per completare le operazioni di messa in sicurezza e pulizia.

Lariana chiusa per allagamenti

Resta invece chiusa la Lariana, in attesa del ripristino e della pulizia della sede stradale resa estremamente scivolosa e impraticabile dal fango trascinato sulla carreggiata.