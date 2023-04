Lurate Caccivio, smantellate nei boschi due postazioni “take away” dei pusher

Lurate Caccivio – Carabinieri di nuovo nei boschi ieri mattina, martedì 18 aprile per contrastare lo spaccio di droga. I militari della stazione di Lurate Caccivio, assieme agli squadroni Cacciatori Calabria e Sicilia, hanno proceduto come sempre al controllo delle zone boschive del territorio di Lurate Caccivio, concentrandosi nella zona di Monte Rotondo in Località Castello.

L’operazione

Nel corso del servizio sono stati impiegati 15 militari che hanno individuato e smantellato due bivacchi, trovando piccoli quantitativi di cocaina, un bilancino di precisione, del cibo e materiale usato per la costruzione dei bivacchi, abbandonati da chi abitava il rifugio.

I controlli di questo genere, già in atto da tempo, proseguiranno nelle prossime settimane, andando man mano a individuare le zone più frequentate dagli acquirenti.