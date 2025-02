Lugano Arte e Cultura. Colazioni letterarie con Lingiardi e Maraini

Dacia Maraini e Vittorio Lingiardi sono i primi ospiti della nuova edizione della rassegna "Colazioni letterarie al Lac" promossa dalla Società Dante Alighieri Lugano e dal centro culturale Lugano Arte e Cultura. Il primo appuntamento è mercoledì 19 febbraio alle 18 con lo psichiatra, psicoanalista e scrittore Vittorio Lingiardi, recente autore di "Corpo, umano", che sarà in dialogo con Michela Daghini. Un viaggio profondo e affascinante nel corpo umano, oggi più che mai sotto i riflettori ma che, allo stesso tempo, spesso rimane trascurato: la medicina lo analizza in frammenti, la vita digitale ne cancella la dimensione del contatto, la politica lo strumentalizza. Eppure il corpo è molto più che un oggetto: è il nostro io. Vittorio Lingiardi lo rimette al centro della scena con una narrazione che attraversa scienza, arte, mito e letteratura. Nel suo lavoro clinico, Lingiardi ha ascoltato e curato molti corpi, ognuno con una storia unica, riscoprendolo e mettendolo in dialogo con la nostra mente, perché corpo e psiche sono inscindibili, due facce della stessa esperienza di vita.

Mercoledì 12 marzo sempre alle 18, Dacia Maraini sarà in dialogo con Yvonne Pesenti, con "Il coraggio della memoria", un incontro dal taglio autobiografico che spazia dall’infanzia nel campo di prigionia alla grande letteratura e all’impegno civile, il racconto di un’esistenza straordinaria. La scrittrice italiana, autrice di opere di narrativa, poesia, teatro e saggistica, acuta e sensibile indagatrice della condizione della donna, ha spesso delineato nei suoi testi figure femminili complesse e determinate, inserite in una più ampia riflessione su molteplici temi sociali, affrontati in un prospettiva storica. Con la raccolta di racconti Buio del 1999, ha vito il Premio Strega. I temi caratteristici della sua produzione sono la condizione storica e sociale della donna, l’infanzia, il riscatto politico dei reietti e dei disadattati, l’alienazione e frustrazione femminili nella società contemporanea, che le hanno fatto privilegiare uno stile chiaro e realistico, con un forte interesse anche per gli aspetti documentaristici. Gli eventi sono gratuiti con prenotazione consigliata sul sito www.edu.luganolac.ch.

Paola Pioppi