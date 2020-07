Lomazzo, 7 luglio 2020 – L’autista di un autoarticolato è rimasto leggermente ferito a causa del ribaltamento del mezzo pesante di cui era alla guida. L’incidente è avvenuto oggi alle 13 sulla rampa dell’autostrada Pedemontana in direzione sud. Mentre percorreva la curva, il peso dell’automezzo si è sbilanciato, facendolo coricare su un fianco, anche se il modo in cui è avvenuto l’incidente è ancora in corso di accertamento. Il conducente, 34 anni, è rimasto ferito ed è stato portato in pronto soccorso al Sant’Anna dai soccorritori del 118, mentre per la rimozione del camion, e la liberazione della corsia, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

