Lomazzo, 7 dicembre 2020 – Un’auto si è incendiata nello scontro con un autoarticolato avvenuto questa sera alle 18.15 in autostrada sulla A9, nel tratto tra Lomazzo Nord e Turate, in direzione sud. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’altra auto, e sono stati feriti una donna di 31 anni e un uomo di 57, entrambi senza gravi conseguenze, ma comunque trasportati in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como, che hanno spento le fiamme e rimesso in sicurezza la carreggiata. La dinamica non è ancora stata ricostruita, per capire quale veicolo abbia urtato gli altri.

