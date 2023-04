Lo rapinano dell’auto per intimidirlo

OSNAGO (Lecco)

Lo hanno aspettato al varco fuori dalla discoteca per aggredirlo e rubargli l’auto del papà. Vittima della rapina, successa l’altra mattina all’alba delle 6.30 a Osnago, è un ragazzo di 18 anni della zona. Si è trattato di un vero e proprio agguato, probabilmente per lanciargli un avvertimento. Il 18enne, dopo le ore piccole in disco, mentre stava per salire sulla vecchia Vw Polo prestatagli dal padre per la nottata, è stato circondato da alcuni giovani in branco, sembra straniero, che non conoscerebbe: prima gli insulti e le minacce sempre più pesanti, poi gli spintoni fino a scaraventarlo a terra, quindi gli hanno strappato di mano le chiavi dell’utilitaria con cui sono scappati. La macchina è stata ritrovata subito dopo abbandonata per strada a un paio di chilometri di distanza. Al 18enne non è stato rubato altro. Ha chiesto aiuto ai genitori ed è stato soccorso anche dai sanitari di Areu che lo hanno accompagnato in ospedale, ma se l’è cavata con tanto spavento e qualche livido, per fortuna nulla di troppo grave Probabilmente chi lo ha assalito e gli ha portato via l’auto ha voluto lasciargli un chiaro segnale. Quale sia e perchè stanno provando a scoprirlo i carabinieri. Tra le diverse ipotesi c’è pure quella di un debito non pagato, forse di un prestito per droga non restituito. Hanno verosimilmente voluto fargli sapere che non scherzano, sono pronti a tutto e non hanno paura di nessuno.

D.D.S.