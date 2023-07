Linee chiuse in estate "Obiettivo puntalità"

Sarà un’estate di interventi sulle linee di Rfi, alcune delle quali saranno temporaneamente chiuse per consentire gli interventi di raddoppio dei binari. "I lavori serviranno a innalzare gli indici di puntualità, regolarità e affidabilità delle linee ma potranno essere condotti soltanto interrompendo la circolazione dei treni - spiega con una nota Rete Ferroviaria Italiana, la società di Fs Italiane che si occupa di infrastrutture - Sono stati pertanto individuati periodi tali da minimizzare per quanto possibile l’impatto sui viaggiatori". Gli interventi interesseranno le linee Como-Molteno-Lecco, Lecco-Tirano. Sulla linea Como-Lecco sono già in corso i lavori sul tratto tra Albate e Molteno mentre lungo la tratta Molteno-Lecco gli interventi inizieranno a partire dal 30 luglio per concludersi, in entrambi i casi, il 27 agosto. Verrà realizzato il sottopasso di Oggiono e Molteno e adeguamento marciapiedi altezza 55 centimetri e realizzazione pensiline. L’investimento è di 10 milioni di euro. Lungo la Lecco-Tirano la circolazione sarà interrotta tra Sondrio e Tirano fino al 10 settembre e nel tratto tra Colico e Sondrio tra il 6 e il 27 agosto. Si tratta di un intervento da 35 milioni di euro di manutenzione per le Olimpiadi.