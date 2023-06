L’impegno degli industriali Energia, consumi giù del 13% "Ricetta contro i rincari"

di Federica Pacella

Un valore economico di 10,8 milioni di euro, in rialzo rispetto ai 10,4 milioni del 2021, generato e distribuito nel 2022 tra gli stakeholder. La metà, oltre 5 milioni di euro, è andato al personale, il 30% ai fornitori, mentre 276 mila euro sono arrivati nelle casse della Pubblica Amministrazione. Sono alcuni dei dati principali del bilancio di sostenibilità 2022 di Confindustria Brescia, redatto in collaborazione con Deloitte e presentato stamattina Fabbrica del Futuro di Brescia dal presidente Franco Gussalli Beretta, dalla vicepresidente con delega a legalità e bilancio di sostenibilità Silvia Mangavini e da Filippo Schittone, direttore generale Confindustria Brescia.

A fine 2022 a Confindustria Brescia risultano associate 1.221 imprese, contro le 1.240 del 2021: la dinamica comprende 64 aziende cessate, di cui 13 per cessata attività, 2 per fallimento, 7 incorporate, 3 trasferite e 39 dimissionarie, a fronte di 45 neoassociate; in aumento i dipendenti totali delle associate, che passano dai 61.453 del 2021 ai 64.064 del 2022. In tema di pari opportunità, all’interno della struttura di Confindustria Brescia, la rappresentanza femminile arriva al 67%, in crescita sia sul 2021 (65%) che sul 2020 (63%); il 25% è in posizioni dirigenziali. In aumento anche il numero di dipendenti, che passa da 71 a 76, tutti con contratto a tempo indeterminato.

"Non dimentichiamo, inoltre, l’attenzione ai lavoratori – ha ricordato Beretta - con la promozione di numerose iniziative di welfare e il progetto SetteOttavi, che ha preso l’avvio lo scorso anno con l’obiettivo di portare l’Associazione in ogni angolo della nostra provincia". Oltre 1600 le ore di formazione eorgate, su temi diversi tra privacy, welfare aziendale, proprietà industriale, mentre, per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, si è registrata una riduzione del 13% dei consumo energetici.

L’Associazione si è impegnata nella creazione di un gruppo di acquisto di energia elettrica da fonte 100% rinnovabile certificata e di un gruppo di acquisto per il gas metano, a cui le associate possono aderire. Dal 2020, inoltre, Confindustria Brescia si rifornisce al 100% di energia elettrica da fonte rinnovabile certificata.