Lierna (Lecco), 29 settembre 2019 - Mentre nei cieli del lago sfrecciavano le Frecce Tricolori a terra si è vissuto il caos più completo per l'assalto della folla che non voleva perdersi lo spettacolo. A Lierna poco dopo le 12 sono dovuti intervenire i volontari del 118 e della Protezione Civile perché il passeggero di un treno di Trenord stipato all'inverosimile è stato colto da un attacco di panico e ha tirato il freno di emergenza. Così il convoglio si è fermato all'improvviso e il trambusto della frenata ha aggiunto caos a caos, molti i passeggeri che viaggiavano in piedi si sono trovati schiacciati contro i finestrini e le porte mentre qualcuno è anche caduto a terra.

Fortunatamente a parte qualche contuso non si registrano feriti gravi, magra consolazione per i passeggeri inviperiti che oltre a perdersi lo spettacolo delle Frecce sono risaliti sul treno con il morale a terra all'idea di doversi rimettere in coda per tornare a casa. Lo stop ha provocato gravi ripercussioni sull'intera tratta che collega Lecco e Milano alla Valtellina, i treni viaggiano con un ritardo di 100 minuti e molte corse sono state soppresse. Si annuncia una domenica lunga per tutti i turisti che hanno scelto di spostarsi in treno sul lago.