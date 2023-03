L’ex maresciallo fra denunce e due umanoidi

Il maresciallo dell’Arma in pensione Alessandro Di Roio (foto), al programma Le Iene di Italia 1, ha raccontato degli Ufo avvistati in Valmalenco, ma negli stessi giorni ha dovuto anche incassare due brutti colpi: il ministero della Difesa e la Procura della Repubblica di Sondrio, infatti, hanno deciso di ricorrere contro le sentenze di assoluzione emesse nei mesi scorsi rispettivamente a Verona e a Sondrio. Secondo l’apparato accusatorio Di Roio, quando era in servizio, avrebbe intascato 80 euro non dovuti e guadagnati dichiarando due ore e mezza in più di lavoro per effettuare attività non meglio specificate, ma comunque non inerenti la sua attività nell’Arma. Ma cosa c’entrano gli Ufo? I difensori di Di Roio sospettano che, all’origine delle accuse nei confronti del loro assistito, ci siano proprio le continue segnalazioni di avvistamenti di Ufo arrivate in caserma. Nella puntata andata in onda su Italia 1, la Iena Fabio Rovazzi ha intervistato l’ex luogotenente, marito e papà di 9 figli, a Chiesa. Dopo aver spiegato che "molto spesso qui hanno fatto degli avvistamenti – ha detto l’ex Cc -. La gente veniva in caserma un po’ preoccupata, abbiamo visto luci in cielo, cose strane, palle sferiche, dischi volanti. All’inizio ho preso atto ma non ci credevo tanto". Ma un giorno "nel corso di una messa in alta quota, alla quale era presente anche il vescovo di Como oltre a 130 persone, c’erano in cielo tre dischi". Poi ha raccontato di 2 umanoidi: uno visto vicino al torrente e uno nel suo pollaio. Nella stessa puntata de Le Iene, l’attore Massimo Boldi ha raccontato di un avvistamento accadutogli nel ’78. L’associazione ricerca italiana aliena vorrebbe mettersi in contatto col noto attore.