L’evergreen dell’operetta al Sociale

Torna al Teatro Sociale di Como l’appuntamento con il mondo dell’operetta con lo spettacolo "Al cavallino bianco", la Compagnia d’operette Elena D’Angelo porta in scena lo spettacolo evergreen per antonomasia, una delle operette più popolari, scritta negli anni Trenta. È in programma domenica, 22 dicembre alle 17. Firmata dal noto autore di canzoni Ralph Benatzky, in realtà è stata scritta da ben cinque musicisti. Il testo prende spunto da una satira sulla villeggiatura. "Al Cavallino bianco" rappresenta lo spartiacque tra l’operetta vera e propria e la commedia musicaleInfo e prenotazioni www.teatrosocialecomo.it