Legno-arredo in difficoltà Chiusure e meno occupati fra Como e la Brianza

di Roberto Canali

La provincia di Como e la Brianza si confermano riferimento dell’arredo e il design nel mondo, anche se negli ultimi anni la concorrenza internazionale si è fatta sentire così come la crisi economica e il cambio generazionale con il risultato che diverse aziende hanno chiuso e il numero di occupati del settore è in calo. La settimana del Salone del Mobile è motivo di riflessione anche per l’industria lariana, comunque protagonista con le aziende di riferimento del Canturino e del Marianese sia in fiera che nel fuorisalone. Attraverso i dati diffusi dalla Camera di Commercio è possibile scattare una fotografia del settore che sul Lario conta 1004 imprese, 887 in provincia di Como e 117 a Lecco, pari all’1,5% delle aziende iscritte (2,1% a Como e 0,5% a Lecco). Quasi un quarto del settore Legno-arreso in Lombardia, pari al 23,2% (20,5% a Como e 2,7% a Lecco), seconda solo alla provincia di Monza che da sola rappresenta il 31,3% del totale delle aziende. All’inizio del 2016 la quota del comparto nell’area lariana era pari all’1,8% (2,5% a Como e 0,6% a Lecco), la quota rispetto alle imprese lombarde del settore era pari al 24,3% (rispettivamente 21,6% e 2,7%). Le imprese lombarde attive nella produzione di mobili rappresentavano lo 0,6% del totale regionale (contro lo 0,4% dell’Italia). Rispetto a fine 2021, le imprese lariane del comparto sono diminuite del 3,2% (-33 unità: -3,5% a Como, con un calo di 32 aziende; -0,8% a Lecco, -1 unità), a fronte del -1,1% regionale e del -2,2% nazionale. Rispetto a inizio 2016, per l’area lariana il calo è stato del 16,6%: -200 unità (Como -17,2% e Lecco -12%; in valori assoluti rispettivamente -184 e -16), contro il -12,5% della Lombardia e il -12,3% dell’Italia. Per quanto riguarda l’occupazione a fine 2022 il comparto dei mobili lariano occupava 7.753 addetti. Nelle aziende comasche sono impiegati 7.094 lavoratori, mentre le imprese lecchesi occupano 659 persone (0,6%). Rispetto al 1° gennaio 2016, il numero degli addetti lariani è diminuito del 5,4% (pari a -446 persone: Como -5,2%, -393 lavoratori; Lecco -7,4%, -53 unità), a fronte del -2,6% lombardo e del +1,5% italiano. Nel 2022, gli addetti delle aziende lariane sono cresciuti dell’1%, pari a 74 lavoratori in più (Como +0,5%, +38 unità; Lecco +5,8%, +36 unità), contro il +1,8% della Lombardia e il +2,3% dell’Italia.